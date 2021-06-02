Hakan Altun, enstrümanının tellerini keserek müzisyenlerin çalışamamasına tepki gösterdi

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir evinde olan şarkıcı Hakan Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yeni normalleşme kararlarına tepki gösterdi. Enstrümanının tellerini kestiği anları paylaşan şarkıcı, "Bilmem anlatabildin mi?" ifadelerini kullandı.

Pandeminin başından beri ilk kapanan alanlardan olan gece kulüpleri, eğlence merkezleri ve barlar 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak yeni normalleşme kurallarında yine kapalı kalmaya devam edecek. Yeni kararların ardından 16 aydır çalışamadıklarını söyleyen müzisyenler, sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye başladı.

ENSTRÜMANININ TELLERİNİ KESTİ

Ünlü şarkıcı Hakan Altun da kararlara tepki gösteren sanatçılar arasında yer aldı. Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmamasına enstrümanındaki telleri keserek tepki gösterdi. Şarkıcı, sessiz olarak çektiği videoyu "Bilmem anlatabildin mi?" notunu paylaşarak "Müzik susmasın. Müzisyenleri unutmayın ve sanat hep var olsun" etiketlerini koydu.

GÜNLERCE YOĞUN BAKIMDA YATMIŞTI

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Kanal D ekranlarında program sunan Hakan Altun, geçtiğimiz haftalarda çekim öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakımda tedavi edilen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş ve dinlenmek için bir süre çalışması yasaklanmıştı.