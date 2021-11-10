Damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olan Hakan Altun, sağlık durumunu paylaştı

Geçtiğimiz aylarda damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Hakan Altun, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"TEDAVİM SÜRÜYOR"

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altun, "İyiyim, her şey yolunda. İlaç tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MEKİK DOKUYOR

Bodrum-İstanbul arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Zorlanıyorum, çekimler İstanbul'da olduğu için hafta içi burada olmak durumunda kalıyorum, gerçi 15 gün önce bir boşluğumuz vardı Bodrum'daydım" diye konuştu.

"PARASINI BİLE ALMIYORLAR"

Yılbaşını Ankara'da gireceğini söyleyen Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar" diyerek espri yaptı.

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