Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Başkan Çelik'e Ziyaret

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek yaptığı hizmetler ve çalışanlara gösterdiği yaklaşım nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi için geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Ziyarete Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı.

Başkan Çelik'e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Arslan, "Kayseri'ye katkılarınız, desteğiniz ve hizmetiniz için teşekkür ediyoruz. Sizinle güzel bir çalışma imkanımız oldu. Kavgasız, çatışmasız, kamuoyunu rahatsız etmeden ve makul noktada her zaman toplu sözleşmelerimizi bitirdik." dedi.

Başkan Çelik de çalışma barışının önemini vurguladı. Kayseri'de yaptıkları yatırım ve hizmetlerin uyumlu çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Çelik, "Bize verilen değerlerin başında, çalışanın alın teri kurumadan hakkının verilmesi geliyor. Çalışma barışında da her zaman önde olmayı istedik. Çok şükür çalışanlarımızla olumsuz şeyler yaşamadık. Personelimizin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Böyle olunca 4 yılda muhteşem eserler ortaya çıktı. Yaptıklarımız uyumlu çalışmanın bir ürünüdür." diye konuştu.

Kaynak: AA