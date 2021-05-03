Haitili 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu
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Haitili 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Haitili 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu
Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de eğitim gören Haiti uyruklu 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu.

KIRKLARELİ'de eğitim gören Haiti uyruklu 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu.

İl Müftülüğü'nde yapılan ihtida töreninde, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve İnşaat Mühendisliği öğrencileri Haiti uyruklu Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat Müslüman oldu. İl Müftüsü Aydın Yığman, 'Mustafa' adını alan Delex Jenpıerre, 'Yusuf' adını alan Nygel Duprat ile 'Musa' adını alan Moise Negrıel'e İslam dininin temel prensipleri hakkında bilgi verip, Kuran-ı Kerim hediye etti.


Haitili 3 üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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