Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis Genel Müdürü Leon Charles gece saatlerinde televizyonda yaptığı açıklamada, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, saldırganların "paralı asker" olduğunu belirterek 4'ünün öldürüldüğünü ve 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis Genel Müdürü Charles ile birlikte televizyonda açıklamalarda bulunan Haiti Başbakanı Claude Joseph, "Sakin kalmaya çağırıyorum. Her şey kontrol altında. Bu barbarca davranış cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Creole, silahlı saldırganların İngilizce ve İspanyolca konuştuğunu belirtti. Joseph ayrıca, saldırıda Devlet Başkanı Moise'nin eşi First Lady Martine Moise'nin sağlık durumunun stabil olduğunu, tedavi için Florida'ya götürüldüğünü aktardı.

Moise için cenaze töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, ölümünün ardından ülkede iki haftalık ulusal yas ilan edildi.

SİYASİ KRİZ ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

Ülkede 2016'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu geçici olarak devralan Moise, görevine resmen Şubat 2017'de başlamıştı. Moise, devlet başkanlığı görevine resmen 2017'de başladığı için 5 yıl olan görev süresinin Şubat 2022'de sona ereceğini savunurken, muhalefet ise görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu öne sürüyordu. Ülkedeki siyasi kriz sırasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının günlük geliri 2 doların altına düştü. 11 milyon nüfuslu Haiti'de yaklaşık 5 yıldır devam eden siyasi kriz, artan güvenlik sorunu, korona virüs salgını ve ekonomik kriz, ülkedeki kaosu giderek derinleştirdi ve Moise yönetimi uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Yolsuzluk, artan enflasyon, temel ihtiyaç maddelerinin azlığı ve akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren halk, düzenlediği hükümet karşıtı protestolarda Moise'nin istifasını talep ediyordu.

VAKALARIN ARTTIĞI HAİTİ'DE TEK DOZ AŞI YAPILMADI

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Haiti, aşılama programına başlamayan sayılı ülkelerden biri. Ülke, 55 milyon dozluk Pfizer/BioNTech aşıları beklerken, ilk teslimatını ne zaman alacağı henüz belli bile değil. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı başlangıçta Mayıs ayına kadar Haiti nüfusunun yüzde 20'sini ya da sağlık çalışanları ve öğretmenler de dahil olmak üzere savunmasız insanların yaklaşık 2.5 milyonunu aşılamayı hedeflemişti. Ancak ülke COVAX tarafından sağlana ilk AstraZeneca sevkiyatını reddedince aşılamaya başlayamadı. Ülkede şu ana kadar açıklanan verilere göre 19 bin 107 korona virüs vakası tespit edilirken, 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, ülkedeki test kiti yetersizliği nedeniyle vakaların çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

NELER OLDU?

Haiti'nin 42. Devlet Başkanı 53 yaşındaki Jovenel Moise, önceki gün yerel saatle 01.00 sıralarında kimliği belirsiz bir grup silahlı kişinin özel rezidansına girerek gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haiti Başbakanı Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıklamıştı.

(İHA)

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kartal Tibet Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:51:36. #1.14#

title