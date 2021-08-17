Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
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Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 419'a yükseldi.

Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 419'a yükseldi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybının bin 419'a yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı 6 bin 900 olarak açıklanırken, 37 binden fazla evin de yıkıldığı kaydedildi. Ülkede büyük yıkıma yol açan depremin ardından hastaneler kapasitesini aşarken, yaralıların sedyelerde hastane önünde tedavi edildiği görüldü.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

-İHA-

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Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi
Son dakika haber! Haiti'deki depremde can kaybı bin 419'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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