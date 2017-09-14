Haiti'de Vergi Politikası Protesto Edildi

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de yüzlerce kişi hükümetin bazı gıda ürünlerinde fiyat artışına da yol açan yeni vergi politikalarını protesto amacıyla gösteri yaptı.



Devlet başkanı Jovenel Moise'nin göreve geldiği bu yılın başından itibaren yaşanan en geniş katılımlı protesto gösterileri eski devlet başkanı adaylarından Jean-Charles Moise 'nin çağrısıyla başladı.



Şehrin ana caddelerinde barikat kurarak yolu trafiğe kapatan göstericilere karşı polis göz yaşartıcı gaz kullandı.



Polis, kimi yerlerde zaman zaman havaya ateş açtı.



Tarımsal üretim dünyanın en yoksul ülkelerinden 10 milyon nüfuslu Haiti halkının temel geçim kaynağı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Haiti Vergiler Irma Kasırgası Gepost: 14 september 2017