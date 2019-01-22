Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı

Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı

AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı

PORT-AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Pierre Reneau, Dominik Cumhuriyeti sınırı yakınlarındaki Ouanaminthe kasabasında kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililer, kamyonetin Dominik Cumhuriyeti'nin Dajabon şehrine giden tüccarları taşıdığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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