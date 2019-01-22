Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı
AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
PORT-AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilisi Pierre Reneau, Dominik Cumhuriyeti sınırı yakınlarındaki Ouanaminthe kasabasında kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yetkililer, kamyonetin Dominik Cumhuriyeti'nin Dajabon şehrine giden tüccarları taşıdığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA