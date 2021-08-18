Haiti'de deprem: Can kaybı 2 bine yaklaştı, 30 bin aile evsiz kaldı
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BBC

Haiti'de deprem: Can kaybı 2 bine yaklaştı, 30 bin aile evsiz kaldı

Haiti'de deprem: Can kaybı 2 bine yaklaştı, 30 bin aile evsiz kaldı
BBC - Haberler | Dünya

Cumartesi günü Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e ulaştı.

Cumartesi günü Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e ulaştı. Arama kurtarma ekipleri 34 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ancak çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu ve yaklaşık 30 bin ailenin de evsiz kaldığı bildirildi.

Deprem sonucu yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

Tropik Grace fırtınasıyla beraber yağan yağmur, arama kurtarma çalışmalarını zora soktu.

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 500 bin çocuğun barınma, temiz içme suyu ve yemeğe erişimlerinde sıkıntılar olduğunu açıkladı.

Depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Les Cayes kentinde, çok sayıda kişi için futbol sahasına derme çatma bir çadır kent kuruldu.

Les Cayes'te yaşayan ve Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Magalie Cadet, "Dün [Salı] akşam, bir kilisenin yanına sığındım. Ama yine başka bir depremi duyunca buraya dönmek için koştum" dedi.

Cadet, Les Cayes'te çok az sayıda yapının ayakta kaldığını ve insanların kendilerini sokaklara atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Daha uzak bölgelerde yaşayan Haitililer ise henüz kendilerine bir yardımın ulaşmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir papaz ise "Pek çok şeye ihtiyacımız var ama ne paramız ne de kaynağımız yok" dedi.

BM Gıda Programı ise hayatta kalanlara yardım sağlamak için Haitili yetkililerle koordineli bir biçimde çalıştıklarını aktardı.

Ancak Tropik Grace fırtınasının bıraktığı şiddetli yağmurlar, daha dağlık bölgelerdeki birçok yolu geçilmez hale getirdi.

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

11 milyonluk Haiti'de nüfusun yüzde 59'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise geçen ay suikast sonucu öldürülmüştü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haiti'de deprem: Can kaybı 2 bine yaklaştı, 30 bin aile evsiz kaldı
Haiti'de deprem: Can kaybı 2 bine yaklaştı, 30 bin aile evsiz kaldı
BBC
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