Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Ağıdı' klibi
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Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Ağıdı' klibi

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Ağıdı' klibi İzmirli sanatçı Ömer Faruk Özcan, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde yaşananları unutturmamak için söz ve bestesi kendisine ait '15 Temmuz Ağıdı' eserinin klibini yayınladı.

16.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:28

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Ağıdı' klibi

İZMİR - İzmirli sanatçı Ömer Faruk Özcan, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde yaşananları unutturmamak için söz ve bestesi kendisine ait '15 Temmuz Ağıdı' eserinin klibini yayınladı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu 43 yaşındaki İzmirli sanatçı Ömer Faruk Özcan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini unutturmamak için "15 Temmuz Ağıdı" isimli eser hazırladı. Hain darbe girişiminin 4. yılında eserin klibini de yayınlayan Özcan, şarkısının dilden dile yayılmasını temenni ettiğini söyledi.

"İnşallah dilden dile yayılır ve nesilden nesile ulaşır"

Ömer Faruk Özcan, "15 Temmuz ile ilgili pek çok sanatsal eser ortaya kondu ancak ağıt olarak ilk eseri yapmak bana kısmet oldu. Şehitlerimize duyacağımız minneti ifade etmek ne söze, ne şiire ne de nağmelere sığar. Ben de tarihe not düşmek adına aradan geçen 4 yılın ardından en küçüğü 15 yaşında, yaş ortalaması 36 olan şehitlerimize minnetimi ve şükranımı ifade etmek adına böyle bir eser besteledim. İnşallah dilden dile yayılır ve nesilden nesile ulaşır. İnşallah şehitlerimiz unutulmaz diliyorum" dedi.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Ağıdı' klibi

Kaynak: İHA

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