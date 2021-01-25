Haham ne demek? İslam'da Haham ne anlama gelir? Sözlükte Haham anlamı!
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Haham ne demek? İslam'da Haham ne anlama gelir? Sözlükte Haham anlamı!

25.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:09
Haham ne demek? İslam'da Haham ne anlama gelir? Sözlükte Haham anlamı!

Bilge adam anlamına gelen Haham ne demek? İslam'da Haham ne anlama gelir? Sözlükte Haham anlamı!

Yahudilikte kullanılan ve önderlik yetkisini kazanmış kişi için kullanılan bir unvandır. Peki, Haham ne demek? İslam'da Haham ne anlama gelir? Sözlükte Haham anlamı! Detaylı olarak Haham kelimesi anlamı haberimizde yer almaktadır.

SÖZLÜKTE HAHAM ANLAMI

Ünvan anlamında kullanılır. Yahudi literatürüne göre; eğitimli ve kültürlü kişilerin niteliği olarak bilinmekte. Eski Ahid'de "bilmek" (hohma) fiiliyle ilişkili biçimde bazan fiil (hohma), bazan sıfat, bazan da isim (haham) halinde geçer (Daniel, 2/12, 21; Süleyman'ın Meselleri, 6/6; Vâiz, 2/19; I. Krallar, 4/31; Eyub, 32/9).

İSLAM'DA HAHAM NE ANLAMA GELİR?

Yahudilikte din adamı anlamına gelir. Arapçadaki Rab kelimesi ile özdeştir. Fakat Rab kelimesi İslam dininde kullanılmaz. Rab, Allah'ın adlarından biridir ve bu sebeple Rabbi kelimesi şirk endişesi dolayısıyla kullanılmaz. Haham kelimesi İslam dininde tercih edilen kelimedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:09:31. #1.14#
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