Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı (2)
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Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı (2)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah...

Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı (2)
18.09.2020 08:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 08:21

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahramn silah arkadaşlarımız 17 Eylül 2020 tarihinde Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: DHA

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