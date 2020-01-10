Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali
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Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

Haftanın No Coment videolarında Las Vegas'ta yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz.

10.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:27

Haftanın No Coment videolarında 'ta yüzen e-bisiklet, 'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz. İsa'yı Kara Nasıralı Festivali'nde andı, 'da deprem, Ukrayna Havayolu çalışanları ölen arkadaşlarını andı, Epifani Yortusu'nu kutlayan Bulgar Hristiyanlar nehre girdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali
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