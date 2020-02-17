Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
Haberler » Güncel » Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu - Haber

Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu olacak.

17.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:35
Haftanın Konuğu: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

(İHA) – tarafından düzenlenen " Vizyon Konferansları"nın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. olacak.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen ve son dönemin en önemli salon etkinlikleri arasında yer alan "Türkiye Vizyon Konferansları bu hafta da önemli bir isme ev sahipliği yapacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat ilgilendiği ve Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin tarihsel gelişimi, kültürü, bilimsel alanda ortaya koyduğu gelişmeler ile son döneme ilişkin gündem konuları üzerine bilgiler aktarılırken gelecek Cuma gününün konuğu ise Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu olacak.


14 Şubat Cuma günü saat 18: 30'da Kültür Merkezinde düzenlenecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler