- Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
- Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
12.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:34
- Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notuyla, Pençe - Kaplan operasyonu kapsamında; Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA