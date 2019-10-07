Haftalık burç yorumları 7 - 13 Ekim: Burçları bu hafta neler bekliyor?

07.10.2019 07:29

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 7 - 13 Ekim haftalık burç yorumları...

7-13 EKİM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Evlilik, ortaklık gibi konularda kadersel temalı gelişmeler yaşayacağınız bir hafta. Ani anlaşmazlıklar çıkabilir. Ancak doğru yaklaşımla, istediğiniz sonucu elde etme fırsatı var. Çalışanlar kendi yöneticileriyle, çalışmayanlar ise; hayatlarında söz sahibi olan insanlar tarafından kısıtlanabilirler.

BOĞA : Günlük işler, çalışanlar ve sağlık konuları öne çıkabilir. Böbrekleriyle ilgili sağlık sorunu olanların rahatsızlığı tekrar edebilir. Gerekli kontrolleri yaptırmakta fayda var. İkili ilişkilerde ani kavga riskine dikkat. Hislerinize güvenerek ve iç sesinizi dinleyerek sorunu çözebilirsiniz.

İKİZLER : Bu hafta alacak ve ödemelerle ilgili beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bekarlar aşk konularıyla, evliler çocuklarıyla daha çok ilgilenebilirler.Sevgilisi olanlar evlilik kararı vererek ilk adımı atabilirler. Dış görünüşünüzde ufak değişiklikler veya imaj yenilemesi yapabilirsiniz.

YENGEÇ : Aile, ev, gayrimenkul konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Arkadaş ortamında ani bir tartışma çıkabilir. Çalışanlar işten ayrılabilir, ailelerine daha çok vakit ayırabilirler. Haftanın ikinci yarısında, başkaları tarafından olduğunuzdan farklı algılanabilirsiniz. Maneviyata yönelmek iyi gelebilir.

ASLAN : Kardeşlerinizle veya yakın arkadaşlarınızla zorlayıcı ama kaçınamadığınız olaylar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı dışa yansıtmakta zorlanabilir, iş ortamında kendinizi ani bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Çalışma hayatı olanlar, ortaklı projelerinde hedeflerine ulaşabilirler.

BAŞAK : Kazançlar, ödemeler gibi konular önceliğiniz olabilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Ailedeki bazı sorumluluklar ağır gelebilir. Yaratıcılık gerektiren işler ile sahnede çalışanlar için kalıcı başarı fırsatı mevcut. Baş veya böbrek sağlığına dikkat etmenizde fayda var.

TERAZİ : Kendinize odaklanabilirsiniz. İmaj yenilemesi veya küçük estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz. Aile büyüğü kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Kadersel etkiler nedeniyle; bazı evlilikler bitebilir. Kariyere odaklanmak daha uygun görünüyor. Çalışma hayatında olanlar ise; hedeflerindeki başarıya ulaşabilirler.

AKREP : Hafta başında daha içe dönük olabilirsiniz. Gerçekleri görmekte zorlanabileceğiniz ve yanılgıya düşme ihtimalinizin yüksek olduğu bir dönem. Çarşamba akşamından itibaren daha çok sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Günlük hayatta veya işte tartışma riskine dikkat etmelisiniz.

YAY : Kariyer ve statü odaklı bir hafta. Ortak iş yaptığınız kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Çocuk veya sevgilinizle ilgili ani krizler çıkabilir. Hem mental, hem de duygusal anlamda zorlanabileceğiniz bir hafta. Kadersel temalar da yoğun olduğu için, olaylara uyum sağlamaya çalışmak en iyisi.

OĞLAK : Hukuk, eğitim, yurt dışı veya yolculuk konuları ana gündeminiz olabilir. Ani tartışmanın çıkması nedeniyle, duygusal anlamda oldukça zorlanabilirsiniz. Maddi kazançlarla ilgili bir hayal kırıklığı veya yanlış karar riskine dikkat. İş hayatındaki sorunlar hafta sonuna doğru yoluna girebilir.

KOVA : Böbreğiyle ilgili sağlık sorunları olanlar bu hafta ameliyat olabilirler. Yakın çevrenizle olacak ani problemler nedeniyle; duygusal olarak da oldukça yorulabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz zaman aile içindeki sorunları da çözmeniz mümkün görünüyor.

BALIK : Bekarlar evliliğe adım atabilirler. Bazı balıklar ise; ortak projelere başlayabilirler. Yanılgılara ve hayal kırıklığına uğrama riskinizin yüksek olduğu bir hafta. Tüm kararlarınızı iyice düşünerek ve detaylı araştırma yaparak vermeniz sizin için iyi olur. Boyun ve böbrek sağlığına dikkat edin.