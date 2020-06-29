Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? LGS ve YKS sınavları nedeniyle İçişleri bakanlığı 20 - 27 - 28 Haziran günlerinde belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı. Yeni tip koronavirüsün bulaş riskini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırılıyor.

4-5 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı neticesinde hafta sonu uygulanabilme ihtimali olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kesin karar açıklanacak. Koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecine girilse de sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer alınan önlemler süreç için büyük önem arz ediyor. İşte ayrıntılar...

4-5 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs salgınını en aza indirmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Bilim Kurulu önerisi ve Bakanlar Kurulu değerlendirmeleriyle uygulanıyor. Peki, önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı'ndan kesin bir açıklama bulunmuyor. Fakat çarşamba günü hayata geçirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısısonucu konu açıklığa kavuşacak.

LGS VE YKS SINAVLARINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Gençlerin uygun şartlarda, koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ortamda sınava girebilemeleri için İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile bazı istisnai durumalr dışında ve belli saatlerde sokağa çıkmak kısıtlanmıştır.