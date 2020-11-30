Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri mi geldi? Yeni yasaklar neler?

Artan koronavirüs artışı sebebiyle kısıtlamalar geri geldi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri mi geldi? Yeni yasaklar neler?

Kalabalık alanlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasaklar hakkındaneler dedi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar geri mi geldi? Yeni yasaklar neler?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta içi saat 21:00 ile ertesi gün 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Hafta sonu ise Cuma 21:00 ile Pazartesi saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

KISITLAMALAR NELER?

Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir. Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.