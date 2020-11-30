Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Milyonlarca vatandaş, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini merak ediyor. Peki hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, yeni tedbirleri madde madde açıklarken, milyonlarca vatandaş hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini araştırmaya başladı.

Peki hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

HAFTA SONLARI UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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