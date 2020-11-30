Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

30.11.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Milyonlarca vatandaş, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini merak ediyor. Peki hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, yeni tedbirleri madde madde açıklarken, milyonlarca vatandaş hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini araştırmaya başladı.

Peki hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

HAFTA SONLARI UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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İŞTE ALINAN YENİ TEDBİRLER

  • Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
  • Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
  • 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
  • Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
  • Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
  • Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
  • Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
  • AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
  • Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
  • 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

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