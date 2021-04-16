Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.

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Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlamadan bir saat önce yüzde 63 olan İstanbul'da trafik yoğunluğu, kısıtlamanın ilk dakikalarında yüzde 49 seviyelerine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında kısmi kapanma dahilinde bu akşam saat 19.00'da başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamadan bir saat önce başlayan İstanbul trafiğindeki yoğunluk, kısıtlamanın ilk dakikalarında da devam etti. Mesai saatinin bittiği dakikalarda evlerine gitmek için araçlarıyla yola koyulan vatandaşlar, megakentin trafiğinde bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kısıtlamadan bir saat önce İBB verilerine göre yüzde 63 olan trafik yoğunluğu, kısıtlamayla birlikte yüzde 49 seviyelerine geriledi. Öte yandan toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ise bazı metrobüs duraklarında devam ettiği görüldü.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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