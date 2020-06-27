Hafta sonu nereler açık? Hafta sonu açık olan işletmeler neler? Sokağa çıkma yasağında açık olan mekanlar hangileri? Hafta sonu kimler çalışıyor?
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Hafta sonu nereler açık? Hafta sonu açık olan işletmeler neler? Sokağa çıkma yasağında açık olan mekanlar hangileri? Hafta sonu kimler çalışıyor?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavı nedeniyle belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Yeni tedbir genelgesine göre hafta sonu hangi mekanlar açık ve hangi işletmeler çalışıyor. Detaylar haberimizde.

Hafta sonu nereler açık? Hafta sonu açık olan işletmeler neler? Sokağa çıkma yasağında açık olan mekanlar hangileri? Hafta sonu kimler çalışıyor?
27.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:15

Hafta sonu düzenlenecek olan YKS sebebiyle 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 ve pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasını kapsayacak. Fırın, market, bakkal, manav, kasap gibi işletmeler açık olacak. Geçen hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak yurttaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.

HANGİ SAATLER ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Hafta son7u nereler açık? Hafta sonu açık olan işletmeler neler? Sokağa çıkma yasağında açık olan mekanlar hangileri? Hafta sonu kimler çalışıyor?
YKS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

AÇIK OLACAK MEKANLAR NELERDİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

İKAMETLERE YAKIN MEKANLARA İŞLETMELERE GİDİP GELMEK SERBEST

Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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