Hafta sonu marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Zincir market çalışma saatleri!
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Hafta sonu marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Zincir market çalışma saatleri!

Hafta sonu marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Zincir market çalışma saatleri!
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Cuma günü akşamı başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi gününe kadar devam edecek. Koronavirüsü salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belirlendi. Buna göre hafta sonu zincir market çalışma saatleri merak edildi. Peki, Hafta sonu marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Zincir market çalışma saatleri nedir?

Cuma günü akşamı başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi gününe kadar devam edecek. Koronavirüsü salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belirlendi. Buna göre hafta sonu zincir market çalışma saatleri merak edildi. Peki, Hafta sonu marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Zincir market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

İÇİŞLERİ GENELGESİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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