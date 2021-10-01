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Hafta sonu dopdolu KELEBEK

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hafta sonu dopdolu KELEBEK

HER HAFTA MAGAZiN KONSEYi Türkiye'nin en çok okunan magazin yazarları Ömür Gedik, Onur Baştürk, Savaş Özbey ve Orkun Ün, haftanın gündemini her pazar "Magazin Konseyi"nde değerlendirecek.

HER HAFTA MAGAZiN KONSEYi Türkiye'nin en çok okunan magazin yazarları Ömür Gedik, Onur Baştürk, Savaş Özbey ve Orkun Ün, haftanın gündemini her pazar "Magazin Konseyi"nde değerlendirecek.

ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

Geçmişte fırtınalar estiren, sonrasında ise sessizliğe bürünen ünlü yıldızlar bugün nerede, ne yapıyor? Eda Solmaz, o isimleri "Şimdi Ne Yapıyorlar?" köşesiyle Kelebek'e taşıyor.

Eda Solmaz'ın bu haftaki konukları "Ara Beni" şarkısıyla hafızalara kazınan Oya-Bora ikilisi.

FISILTI GAZETESİ

Kulislerde konuşulanlar, kulaktan kulağa yayılanlar, gündem yaratan olayların perde arkası; hepsi İsmail Bayrak'ın "Fısıltı Gazetesi"nde.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ünlülerin bilinmeyen yönleri, Behlül Aydın'ın hazırlayacağı "Bunları Biliyor muydunuz?" köşesiyle açığa çıkacak.

HAFTANIN 'EN'LERİ

Yeni aşklar, ayrılıklar, polemikler, skandallar; en çok ses getiren magazin olaylarını Cansu Aydın Topcu "Haftanın En'leri" köşesinde listeleyecek.

12 SAYFA DEV BULMACA

Birbirinden keyifli bulmacaların yer aldığı 12 sayfalık Bil Bul eki, yenilenmiş haliyle her gün Kelebek'te.

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