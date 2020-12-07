Hafta içi sokağa çıkma saatleri! Sokağa çıkma yasağı bitti mi?
Koronavirüs pandemisinde yaşanan vaka artışı nedeniyle hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına gidil. 7 Aralık Pazartesi günü itibariyle vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı bitti mi ve hafta içi sokağa çıkma saatleri hakkında araştırma yapıyor.
Sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı araştırmalar yapılırken hafta içi sokağa çıkma saatleri, sokağa çıkma yasağıbitti mi konuları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Hafta içi sokağa çıkma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 05.00 itibariyle bitti.
Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır
Hafta onu sokağa çıkma saatleri: Tüm hafta sonu boyunca
Hafta içi sokağa çıkma saatleri: 21.00 ve 05.00 arası