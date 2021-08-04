Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile kamyon köy yolunda çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile kamyon köy yolunda çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçtan 2 kişi sağ çıkarıldı.

Kaza bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi ve Lalacık köyü arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil ile o sırada yola çıkış yapan hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara kazanın yaşandığı yerde ilk müdahaleyi yaptı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapalı kalan yolda jandarma ekipleri inceleme yaparken, iki yaralı Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı