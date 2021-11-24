Hafızlık Pekiştirme, Musikî, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı Konya'da Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 'Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'nın açılışı, Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programına Din Öğretimi Genel Müdürümüz, Genel Müdürlüğümüz Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda imam hatip liselerinin çalışmalarını genel olarak tanıtan bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Hayırsever Mustafa Kaplan'ın imam hatip okullarının önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul da bir konuşma yaptı. Bünyesinde özel programlar uygulayan okulların sayıları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz'a teşekkür etti. Hafızlık programı uygulanan okullarımızın öğrencilerimize çok yönlü katkılar sunduğunu belirterek bu okullarımıza verilen emeklerin ve sunulan katkıların asla boşa gitmeyeceğini ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da hafız öğrencilerimizin ilahiyat fakültelerine yönlendirilmelerinin önemine değinerek bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz konuşmasında ayrıca 'Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin başarılarına dikkat çekti. Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra program bazlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 2 gün süren program, imam hatip okulları arası tecrübe paylaşımlarının yapıldığı, pandemi sürecince yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarelerin gerçekleştirildiği verimli bir çalıştay oldu.

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