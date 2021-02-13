Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı

13.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:39
Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, cenaze törenine katıldığı Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, cenaze törenine katıldığı Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanatçı Ahmet Yüce'nin ziyareti sırasında okuduğu ilahi nedeniyle Nazırlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı.

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. 107 yaşında yaşamını yitiren Nazırlı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Elazığlı sanatçı Ahmet Yüce'nin, bir süre önce Nazırlı'yı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada ziyaretinde kaydedilen görüntüde, Yüce, Nazırlı'nın çok sevdiği Harput yöresine ait olan 'Bir Leylinin Mecnunuyam' ilahisini seslendirdiği anlar yer aldı. Çok sevdiği ilahiyi duyan Nazırlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anların yansıdığı görüntülerde, ilahinin sona ermesinin ardından Nazırlı'nın Yüce'ye, "Allah razı olsun. Çok memnun oldum. İçim ferahladı. Bugün çok şey var. Fakat bugün eski ilahiler gibisi yok" dediği sözleri yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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