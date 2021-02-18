Hafif ticari araçla karlı yolda kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı
18.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:49
Hafif ticari araçla karlı yolda kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı?KONYA'nın Ilgın ilçesindeki Çatak Dağı'nda, mangal kömürü yapan 3 kişi, hafif ticari araçla ilçe merkezine dönerken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Hafif ticari araçla karlı yolda kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı
?KONYA'nın Ilgın ilçesindeki Çatak Dağı'nda, mangal kömürü yapan 3 kişi, hafif ticari araçla ilçe merkezine dönerken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp, 3 kişiyi kurtardı.Çatak Mahallesi'nde Çatak Dağı eteklerinde mangal kömürü yapan 3 kişi, bölgede 3 gün kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde ilçe merkezine dönmek için hafif ticari araçla yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 kişi, yolda mahsur kaldı. Araçtaki gençlerden Yasin Güven, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'a cep telefonuyla ulaşıp, yardım istedi. Ertaş'ın talimatı üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleriyle sevk edilen ekipler, yol açarak yaklaşık 1 saat sonra araca ulaştı. Sağlık durumu iyi olan 3 kişi, araçlarıyla evlerine döndü.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı