Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
13.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:45
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Özkan Güler idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, Türkgücü Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA