Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak yüksek gerilim direğine çarptı.

SARICAKAYA, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir- Sarıcakaya karayolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak yüksek gerilim direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Hekimdağ Geçidi yakınlarında meydana geldi. 35 AU 7520 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yüksek gerilim direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu kazada hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sarıcakaya, Eskişehir, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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