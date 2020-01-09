Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü
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Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 metrelik yükseklikten yan yola uçan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Emin Akgök (36), olay yerinde yaşamını yitirdi.

09.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:26
Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü
AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde, 2 metrelik yükseklikten yan yola uçan hafif ticari aracın sürücüsü Akgök (36), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nun 60'ncı kilometresindeki Dinar Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Emin Akgök'ün kullandığı 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıkıp, 2 metre yükseklikten yan yola uçtu.Yan yatan araçta sıkışan sürücü Ahmet Emin Akgök, olay yerinde yaşamını yitirdi. Akgök'ün cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
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