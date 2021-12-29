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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Haberler | Yerel

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu Çarşamba ilçesi Ambarköprü Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine seyir halinde ilerleyen İsmail S. yönetimindeki 34 BAS 308 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail S. ve araçta yolcu olarak bulunan Sevda S., Nazlı S. ve Ümmühan E. yaralandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

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