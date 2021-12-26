Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Davut K.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki 54 SD 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Görkem Eren S, Eren Demir T, Hakan K, Muhammet İ. ve Zeki Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Hikmet Davut K, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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