Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

AKSARAY'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Emine Çoban ile kızı Ayşe Çoban tekerlekli sandalyede birbirlerine sarılarak ağladı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Kurban kesimi için şehir merkezine giden Hamdi Kılıç (71) yönetimindeki 68 EN 755 plakalı otomobil, İstanbul'dan Adana'ya bayram ziyaretine giden Ömer Çoban (35) yönetimindeki 01 EFU 32 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Hamdı Kılıç ile yanındaki Ercan Kılıç (49), Necla Kılıç (34), Hafize Kılıç (70) ve Hafize Kılıç (12) ile hafif ticari araçtaki Emine Çoban (33) ile kızı Ayşe Çoban (6) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin girişinde Emine Çoban ile kızı Ayşe birbirlerine sarılarak ağladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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