HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI
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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

SİVAS'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. C.F. yönetimindeki 06 AAG 44 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 58 ACM 623 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara çarparak durdu. Kazada sürücüler C.F. ve O.A. ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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