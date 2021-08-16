Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ethem Güngören idaresindeki 02 HR 759 plakalı motosiklet ile Mustafa Fırat idaresindeki 02 ABC 505 plakalı Ford marka hafif ticari araçla, Cumhuriyet mahallesi Körler Derneği yakınlarında çarpıştı. Aracın ön sağ kapısına çarpan motosikletin sürücüsü Ethem Güngören yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı