Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçe girişinde meydana geldi. Veysel Özbek yönetimindeki 58 AAK 085 plakalı hafif ticari araç ile İsmet Demir idaresindeki 06 BSP 156 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak, yol kenarındaki tarlaya indi. Kamyon yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Özbek, sıkıştı. Hafik Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sürücü Özbek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI