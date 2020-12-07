Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

07.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:55
Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikleti sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikleti sürücüsü yaralandı.

Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere Edinç Y. idaresindeki 41 AFM 548 plakalı motosiklet ile Ahmet Soner D. yönetimindeki 41 PB 780 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Erdinç Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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