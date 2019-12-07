Hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
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Hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

07.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:47
Hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Elmas idaresindeki 19 BM 675 plakalı aracı ile Mecitözü istikametinden Amasya'ya doğru seyir ederken Fimar mevkisine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan Elmas Merve Sarı (18), Hacer Sarı (47), Yasemin Sarı (15), Selçuk Sarı (13), Zeynep Gers (2), Esma Bulut (42) ve Nisanur Bulut (8) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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