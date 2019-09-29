Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

29.09.2019 23:36

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Çelik yönetimindeki 20 VB 725 plakalı hafif ticari araç, Kumral mesireliği mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki Asım, Ayşe ve Mukaddes Gürsoy, sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA