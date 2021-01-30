Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

30.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:08
Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi, yaralandı.

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun Kavak Tepesi mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Tokat yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile eşi Gülbahar Çelik (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülbahar Çelik'in durumun ağır olduğu belirtildi.


Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:09:39. #1.14#
title