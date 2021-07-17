BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
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BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI

BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonuna dalan hafif ticari araç tabela direğine çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonuna dalan hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Sürücü Mustafa Biçen'in (28) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden Mustafa Biçen yönetimindeki 16 KFY 73 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpıp sağ tekeri kopan araç, akaryakıt istasyonuna girip tabela direğine çarptı. Kazada Mustafa Biçen yaralandı.

İlk müdahalesi, kaza sırasında yakıt ikmali yapan jandarma ekipleri ile istasyon çalışanları tarafından yapılan Biçen, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Biçen'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi.KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ticari aracın bariyere çarpıp savrularak akaryakıt istasyonuna girdiği, yakıt pompalarına doğru giderken kaldırıma çarpıp yön değiştirerek tabela direğine çarptığı görüldü. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları ve yakıt ikmali yapan jandarma ekiplerinin kısa süreli panik yaşadığı da görüntülere yansıdı.

BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI
BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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BURSA-HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; 1 AĞIR YARALI - Haberler
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