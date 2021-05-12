Hafif bayram tatlıları! Pratik ve sağlıklı 4 bayram tatlısı

Arefe gününün gelişi ile birlikte bayramda yapılabilecek tatlı tarifleri araştırılmaya başlandı. Bayramın, sıcak havaların başladığı Mayıs ayına gelişi de hafif tatlı istediğini artırdı. Ramazandan sonra bayramda midenizi yormayacak, hafif ve pratik tatlıları sizin için derledik. Lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı 4 bayram tatlısı için haberimize göz atabilirsiniz. Hafif bayram tatlıları! Pratik ve sağlıklı 4 bayram tatlısı! İşte detaylar haberimizde.

Arefe gününün gelişi ile birlikte bayramda yapılabilecek tatlı tarifleri araştırılmaya başlandı. Bayramın, sıcak havaların başladığı Mayıs ayına gelişi de hafif tatlı istediğini artırdı. Ramazandan sonra bayramda midenizi yormayacak, hafif ve pratik tatlıları sizin için derledik. Lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı 4 bayram tatlısı için haberimize göz atabilirsiniz. Hafif bayram tatlıları! Pratik ve sağlıklı 4 bayram tatlısı! İşte detaylar haberimizde.

HAFİF BAYRAM TATLILARI!

Minik Fit Tart Fit Magnolia Pancake Pasta Fit Yulaf Tiramisu

MİNİK FİT TART

Minik Fit Tart için gerekli malzemeler

İç harcı için;

- 2 tane elma (küçükse 3 tane)

- 4 veya 5 adet kuru meyve (hurma, gün kurusu, kuru incir hepsi olur. Ben hurma ve gün kurusu kullandım.)

- 5 adet ceviz

- 1 çay kaşığı tarçın

Hamuru için;

- 2 su bardağı yulaf unu ( yulafı robottan geçirip de un haline getirebilirsiniz)

- 4 yemek kaşığı tereyağı ( erimiş¸ halde)

- 1 yemek kaşığı süt

- 1/2 su bardağından biraz eksik pekmez

Minik Fit Tart yapılışı;

-İç harcı için öncelikle elmanın kabuklarını soyup rendeliyoruz.

-Bir tavaya alıp suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Daha sonra kuru meyveleri küçük küçük doğrayıp elmalar ile birlikte karıştırıp kalan iç harç malzemelerini ekleyip soğumaya bırakıyoruz.

-Hamuru için ise önce sıvı malzemeleri birleştirip yulaf ununu yavaş¸ yavaş¸ ekliyoruz ve hamur elde ediyoruz.

-Hamurdan cevizbüyüklüğünde bir parça koparıp buzlukta bekletiyoruz (crumble için). Kalan hamuru 8 parçaya ayırıp çanaklar oluşturuyoruz.

-İç harcı çanaklara ekliyoruz. Buzluğa attığımız parçayı tartlarımızın üstüne rendeliyoruz.

-175 derecede 20-25 dk arası pişiriyoruz.

Afiyet olsun!

FİT MAGNOLİA

Fit Magnolia için gerekli malzemeler

-3 su bardağı süt

- 1 yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi( robottan geçirilmiş) ya da yulaf unu

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 2 yemek kaşığı dut kurusu ( robottan geçirilmiş toz halinde)

- 1 yemek kaşığı labne

- vanilin (isteğe bağlı)

- muz

- çilek

- kavrulmuş¸ kadayıf ( isteğe bağlı, bisküvi yerine çok güzel gidiyor çıtır çıtır)

Fit Magnolia yapılışı;

-Öncelikle bir tencerede yulaf unu, dut kurusu, nişastayı karıştır.

-Sütü ve şekeri ekle.

-Ocağın altını aç ve puding kıvamına gelinceye kadar pişir.

-Vanilin ekle karıştır.

-Soğumaya bırak, ılıyınca labne ekle.

-En az 1 saat buzdolabında beklet

-Servis edeceğiniz kaseye kadayıfı, hazırladığınız pudingi ve meyveleri dizin.

Afiyet olsun!

PANCAKE PASTA

Pancake Pasta için gerekli malzemeler

- 2 yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı tam buğday unu

- 2,5 yemek kaşığı dut kurusu( robottan geçirilmiş haliyle)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya( isteğe bağlı)

- muz

Kreması için

- 2 su bardağı süt

- 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 yemek kaşığı tam buğday un

- 1 yemek kaşığı labne

- 2 yemek kaşığı bal

Pancake Pasta yapılışı;

-Öncelikle kremayı yapmakla başlayın.

-Krema ic¸in; labne ve bal haric¸ digˆer malzemeleri bir tencerede karıştırın sonra ocağa koyun be puding kıvamına gelene dek pişirin.

- Ilıyan kremaya labne ve balı ekleyin buzdolabında bekletin

- Simdi pancakeleri yapmaya başlayabilirsiniz.

- Pancake için bütün malzemeleri karıştırın ısıtıp hafif yağladığınız tavada boy boy olacak şekilde pancakeleri pişirin( boy boy olması zorunlu değil ama daha estetik duruyor:)

- Pişen pancakelerin bira soğumasını bekleyin

- Ardından pancake- krema-muz olacak şekilde üst üste dizim yapın

- En son basamakta şeker ilavesiz çikolatayı eritip ekleyin.

- Üzerini de biraz Antep fıstığı ile süsleyin ve hazır.

Afiyet olsun!

FİT YULAF TİRAMİSU

Fit Yulaf Tiramisu için gerekli malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 1 su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı granül kahve

- 2 tatlı kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı labne

- ½ muz

- kakao

Fit Yulaflı Tiramisu yapılışı;

- Öncelikle yulafı robottan geçirin. (un haline gelmesine gerek yok )

- Bir tencereye sütü, granül kahveyi ve yulafı alın ve pişirin.

- Puding kıvamına gelince ocağı kapatın.

- Balı ekleyin. Ardından labneyi ekleyin.

- Bir kaba yarısını koyup muzu dilimleyin ve geri kalanını da koyun.

- Buzdolabında soğuduktan sonra kakao serpip yiyebilirsiniz.