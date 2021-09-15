Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi

O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü

Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödediler

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz