Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi - Haberler Magazin
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Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi

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Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, magazin dünyasının gündeminde... Çift, Meksika tatilinden sonra Bodrum'a gitti. İki gece konaklama için ödedikleri ücret dudak uçuklattı.

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, yeniden tatile çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirdi. Çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan bir otelde iki gece konakladı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı. Dört günlük kısa tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitti. Hadise, evlenecekleri konuşulan oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan hemen sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi

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Haber: Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı! İki gecelik konaklamaya rekor ücret ödedi - Haberler Magazin
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