Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen oyuncu Seda Bakan, ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftle ilgili soruları "Arkadaşımı satamam" diyerek geçiştirdi. Bakan, evli ve çocuklu olduğu için mutlu olduğunu belirterek ikiliye çağrıda bulundu.

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet ederken maskesini çıkarmamaya ve mesafesini korumaya özen gösteren başarılı oyuncu, Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi hakkında konuştu. Oyuncu, Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki haberleri de ilk kez cevap verdi.

"EVLİLİKTE KERAMET VAR" DEYİP ÇAĞRI YAPTI

Magazin Burada'nın haberine göre: Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi. İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu. "İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çağrısını da iletti.

DOĞUM KİLOLARINI VERDİ

2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, aradan geçen 11 ayın ardından verdiği kilolarla da dikkatleri çekti. "Bakın ne kadar kilo verdim, farkında değilsiniz" ifadelerini kullanan oyuncu, "5 kilo verdim" diyerek fit halini göstermeyi unutmadı. Ünlü oyuncu, doğum yapacağı dönemde 23-24 kilo almıştı.

MUCİZE DOKTOR'A DAHİL OLDU MU?

Oyuncunun FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. Çıkan haberleri yalanlayan oyuncu, görüşmelere devam ettiğini ancak şimdilik net bir karar vermediğini söyledi.