: Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı

26.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:50

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edilirken Hadise'den gelen hamle kriz haberlerini yalanlar nitelikteydi.

HADİSE'DEN ÜST ÜSTE HAMLELER

Güzel şarkıcı Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Ancak kısa süre önce Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.

Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı.

SON PAYLAŞIMIYLA İDDİALARI YALANLAMIŞ OLDU

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, 'The Notebook' filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün" repliğini paylaştı.

34 yaşındaki popçunun bu paylaşımı sosyal medyadaki takipçileri tarafından 'aşk ilanı' olarak yorumlandı.

