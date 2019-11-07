Hadise sessizliğini bozdu! Murat Boz - Aslı Enver ayrılığından sonra ilk yorumu ne oldu?

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

Hadise hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı için hedef olarak gösterilmesine ise ateş püskürdü.

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