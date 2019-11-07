Hadise sessizliğini bozdu! Murat Boz - Aslı Enver ayrılığından sonra ilk yorumu ne oldu?

Hadise sessizliğini bozdu! Murat Boz - Aslı Enver ayrılığından sonra ilk yorumu ne oldu?

Hadise hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

Hadise hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı için hedef olarak gösterilmesine ise ateş püskürdü.

#hadise #hadisemuratboz #muratbozaslienverayrilik



VİDEO: Hadise sessizliğini bozdu! Murat Boz - Aslı Enver ayrılığından sonra ilk yorumu ne oldu?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.