Hadise - Olsun şarkı sözleri! 'Olsun' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Hadise'nin yeni şarkısı Olsun, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyonu geçen şarkı 70 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Hadise - Olsun sözleri nelerdir? Olsun şarkı sözleri sizlerle...
Hadise'nin yeni şarkısı Olsun'un sözleri merak ediliyor. Peki Olsun şarkı sözleri nelerdir? Olsun şarkısı hakkında bilgiler nedir?
HADİSE - OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Kaldım eninde sonunda aşka kapandım
Yüzünü aynaya çizdim boyadım bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
Olsun kırık kalbinin aşkı benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun olsun
Sana bana hediye armağan olsun
Aah ayrılırsak aah ayrılırsak
Olmaz olsun bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
Kaldım eninde sonunda eve kapandım
Yüzünü çizdim aynaya boyadım bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
Olsun kalbinde kırık aşkın benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun olsun
Sana bana hediye armağan olsun
Aah ayrılırsak aah ayrılırsak
Olmaz olsun bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
Aah ayrılırsak aah ayrılırsak
Olmaz olsun bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Hadise Olsun şarkısı 19 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 70 bine yakın beğeni almıştır. Şarkının sözleri Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu'na aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Yıldız Tilbe - Devrim Karaoğlu
Müzik: Devrim Karaoğlu
Prodüktör ve Düzenleme: Devrim Karaoğlu
Mix: Will Brierre
Stüdyo: "Elephant in the Room"
Mastering: Howie Weinberg and Will Borza
Yönetmen: Şenol Korkmaz
Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu
Senaryo: Hadise Açıkgöz
Oyuncu: Gui Fedrizzi