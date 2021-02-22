Hadise - Olsun şarkı sözleri! 'Olsun' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Hadise - Olsun şarkı sözleri! 'Olsun' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

22.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:03
Hadise - Olsun şarkı sözleri! 'Olsun' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Hadise'nin yeni şarkısı Olsun, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyonu geçen şarkı 70 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Hadise - Olsun sözleri nelerdir? Olsun şarkı sözleri sizlerle...

Hadise'nin yeni şarkısı Olsun'un sözleri merak ediliyor. Peki Olsun şarkı sözleri nelerdir? Olsun şarkısı hakkında bilgiler nedir?

HADİSE - OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Kaldım eninde sonunda aşka kapandım

Yüzünü aynaya çizdim boyadım bakakaldım

Olmazlardan hep yara aldım

Olsun kırık kalbinin aşkı benim olsun

Bu sefer gönlün bana razı olsun

Olsun olsun

Sana bana hediye armağan olsun

Aah ayrılırsak aah ayrılırsak

Olmaz olsun bir daha gücüm yok

Beni senden etmesin aşk

Kaldım eninde sonunda eve kapandım

Yüzünü çizdim aynaya boyadım bakakaldım

Olmazlardan hep yara aldım

Olsun kalbinde kırık aşkın benim olsun

Bu sefer gönlün bana razı olsun

Olsun olsun

Sana bana hediye armağan olsun

Aah ayrılırsak aah ayrılırsak

Olmaz olsun bir daha gücüm yok

Beni senden etmesin aşk

Aah ayrılırsak aah ayrılırsak

Olmaz olsun bir daha gücüm yok

Beni senden etmesin aşk

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Hadise Olsun şarkısı 19 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 70 bine yakın beğeni almıştır. Şarkının sözleri Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu'na aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Yıldız Tilbe - Devrim Karaoğlu

Müzik: Devrim Karaoğlu

Prodüktör ve Düzenleme: Devrim Karaoğlu

Mix: Will Brierre

Stüdyo: "Elephant in the Room"

Mastering: Howie Weinberg and Will Borza

Yönetmen: Şenol Korkmaz

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Senaryo: Hadise Açıkgöz

Oyuncu: Gui Fedrizzi

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