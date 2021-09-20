Hadise'nin PUBG Mobile'a özel hazırladığı şarkının klibi yayınlandı

Hadise'nin PUBG Mobile Türkiye ile işbirliği içerisinde geçtiğimiz ay çıkardığı "Coş Dalgalan" şarkısının klibi yayınlandı. Hadise, PUBG Mobile'ın orijinal şarkısı Tidal Wave'i Türkçe sözler ve yeni aranjman ile seslendirdi.

"KENDİMİ AŞTIĞIM BİR KLİP VE ÇALIŞMA OLDU"

Hadise'nin "Coş Dalgalan" şarkısı için yayınladığı klip için yaptığı açıklamada "Şarkı düşündüğümüzden daha da etkileyici oldu ve bunu bir kliple taçlandırmaya karar verdik. Çok heyecan verici bir proje oldu ve klibimizde şarkının sözleri gibi coştuk. Su altında çekimler, dev bir led ve daha neler. Kendimi aştığım bir klip ve çalışma oldu hakikaten. PUBG MOBILE ile Türkiye'de böyle büyük bir işe imza attığımız için çok mutlu ve gururluyum."sözlerine yer verdi.

Çekimleri üç gün süren klipte Hadise'nin özel tasarım elbisesi için 11.5 metre kumaş kullanıldı ve 2.5 saat süren suya dayanıklı makyajı ile klip çekimleri için çalışılan özel bir ekiple, köpek balıklarıyla beraber 18 derecelik akvaryumda dört metreye daldı.

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HADİSE COŞ DALGALAN MÜZİK KLİBİ

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